СМИ: Япония заинтересована в полноправном партнерстве в программе создания F-35

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Япония официально выразила свою заинтересованность в присоединении к программе создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в качестве полноправного партнера. Как сообщила в понедельник со ссылкой на источники газета Defence News, Пентагон, вероятно, откажет ей в этом.

Как поясняет издание, есть два уровня участия в программе F-35. Участники первого уровня - партнеры - первые девять стран, присоединившиеся к программе. Среди них США, Турция, Великобритания, Австралия, Канада, Дания, Италия, Нидерланды и Норвегия. Участники второго уровня - клиенты - это страны, в том числе Япония, которые присоединились к программе позднее.

По данным газеты, 18 июня из Министерства обороны Японии в Пентагон было направлено письмо с просьбой предоставить информацию о том, как Японии перейти из клиентов в партнеры. "Мы бы хотели принять окончательное решение о том, сможем ли мы перейти к тому, чтобы стать партнером, тщательно изучив права и обязанности, <...> основанные на условиях, которые вы предоставите", - говорится в письме.

Этот вопрос, как ожидается, будет поднят на запланированной на эту неделю встрече заместителя министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд с представителями Японии. Однако, по данным источников газеты, в Пентагоне обеспокоены, что присоединение Японии к программе приведет к появлению аналогичных просьб от других стран.

При этом в Объединенном управлении программой (Joint Program Office, JPO) изданию заявили, что число партнеров ограничено изначальными инвесторами. "Кооперативное партнерство по F-35 было закрыто 15 июля 2002 года", - приводит Defence News заявление представителя JPO.

17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.