{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества

Как заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади, это первый меморандум между странами о взаимопонимании такого рода

ТАСС, 29 июля. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана и Министерство обороны России подписали меморандум о взаимопонимании в целях расширения двусторонних связей. Об этом, как сообщило иранское агентство Mehr, заявил в понедельник командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади.

По его словам, документ был подписан в ходе его визита в Россию. "Это первый меморандум о взаимопонимании такого рода, и его можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы в сфере обороны", - сказал Ханзади.

Ранее Ханзади сообщил в интервью агентству IRNA, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива. Он также сообщил, что российская и иранская стороны ведут переговоры по усилению взаимодействия в оборонной сфере в Каспийском море.

Как ранее информировало IRNA, Ханзади вечером 27 июля прибыл с трехдневным визитом в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в праздновании Дня Военно-морского флота России и обсудить с российскими партнерами вопросы развития морского сотрудничества.

Теги
ИранРоссия
Политический кризис в Венесуэле
Помпео заявил, что США примут любые меры с целью "вернуть демократию" народу Венесуэлы
Единомышленники Вашингтона понимают, что нынешний лидер Венесуэлы Николас Мадуро "не является президентом, избранным надлежащим образом", полагает госсекретарь Соединенных Штатов
Читать полностью