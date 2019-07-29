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В Афганистане убили двух военнослужащих США

Обстоятельства происшествия не уточняются

ТАСС, 29 июля. Двое военнослужащих Соединенных Штатов были убиты в понедельник на территории Афганистана. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute Support).

В нем отмечается, что, согласно политике Министерства обороны США, имена погибших солдат не разглашаются в течение суток после уведомления ближайших родственников об их гибели. Обстоятельства гибели военнослужащих также не уточняются.

Операция "Решительная поддержка" - миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, которая началась 1 января 2015 года. По разным данным, в Афганистане сейчас дислоцированы примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств, а также около 15,5 тыс. американских солдат.

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АфганистанСША
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