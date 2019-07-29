СМИ: Индия приобретает российские ракеты "воздух-воздух" для истребителей Су-30МКИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июля. /ТАСС/. Индия и Россия подписали соглашение на поставку партии авиационных ракет Р-27, которыми будут вооружаться истребители Су-30МКИ из состава индийских военно-воздушных сил. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство ANI со ссылкой на источники.

"Контракт был подписан с Россией на приобретение ракет Р-27 класса "воздух-воздух" для самолетов Су-30МКИ ВВС Индии", - приводит агентство слова источника.

По этой информации, стоимость контракта составила 15 млрд рупий (более $200 млн). Эти ракеты имеют увеличенную дальность и позволят истребителям поражать самолеты противника на больших расстояниях, отмечает ANI.

Агентство не приводит никаких других деталей соглашения.

Комментарием российской стороны ТАСС пока не располагает.