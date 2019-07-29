{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Индия приобретает российские ракеты "воздух-воздух" для истребителей Су-30МКИ

Стоимость контракта составила более $200 млн, отмечает агентство ANI

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июля. /ТАСС/. Индия и Россия подписали соглашение на поставку партии авиационных ракет Р-27, которыми будут вооружаться истребители Су-30МКИ из состава индийских военно-воздушных сил. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство ANI со ссылкой на источники.

"Контракт был подписан с Россией на приобретение ракет Р-27 класса "воздух-воздух" для самолетов Су-30МКИ ВВС Индии", - приводит агентство слова источника.

По этой информации, стоимость контракта составила 15 млрд рупий (более $200 млн). Эти ракеты имеют увеличенную дальность и позволят истребителям поражать самолеты противника на больших расстояниях, отмечает ANI.

Агентство не приводит никаких других деталей соглашения.

Комментарием российской стороны ТАСС пока не располагает.

Теги
ИндияРоссия
США внесли в свой санкционный список гражданина КНДР за связи с Трудовой партией Кореи
Ким Су Ир работает во Вьетнаме от имени подчиняющегося этой партии департамента оружейной промышленности, в отношении которого действуют санкции ООН и США, отмечают в Вашингтоне
Читать полностью