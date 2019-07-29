СМИ: Госбюро расследований открыло уголовное дело против Порошенко за давление на судей

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) Украины открыло новое уголовное дело против Петра Порошенко за незаконное вмешательство экс-президента и его окружения в судебный процесс и давление на судей.

"Производство уже внесено в единый реестр досудебных расследований", - сообщил изданию "Страна" источник в ГБР.

Уголовное производство в отношении Порошенко открыто по решению Печерского суда Киева от 8 июля. Заявителем выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко. В своем заявлении Чернушенко детально описывает, как Порошенко и замглавы его администрации Алексей Филатов лично требовали у него вынесения неправосудных решений в отношении невиновных. В частности, по словам экс-судьи, Порошенко высказал ему свое неудовольствие тем, как в Апелляционном суде рассматривалось дело ювелирной фирмы Graff: Этот салон ограбили следователи во время проведения обыска. Интерес президента мог состоять в том, что в ювелирном салоне, по слухам, украли эксклюзивное кольцо для Марины Порошенко.

В заявлении Чернушенко, по информации издания, также упомянута агрофирма "Агрейн", на которую в 2014 году наложил арест Голосеевский суд Киева, а Апелляционный суд отменил его. Решение суда стало второй претензией Порошенко к Чернушенко. По его мнению, президент имел личный интерес в аресте активов агрофирмы.

Третьим эпизодом в заявлении стала история с компанией "Нефтегаздобыча", принадлежавшая Ринату Ахметову. Чернушенко заявил, что весной 2015 года активы этой фирмы были арестованы Генпрокуратурой и Печерским райсудом Киева "по заказу" Петра Порошенко. Судья называет это рейдерским захватом с целью получения отступных в 130 млн долларов в пользу лично Порошенко. Однако апелляция отменила эти определения и отказала в ходатайствах следователю Генпрокуратуры, что вызвало неудовольствие Порошенко.

После этого, пишет издание, началось преследование Чернушенко со стороны Генпрокуратуры и администрации президента. В Апелляционном суде провели обыск. В конце июня 2015 года Генпрокуратура открыла уголовное дело в отношении Чернушенко за якобы вынесенные им неправосудные решения и вмешательство в систему автораспределения дел. Судья назвал дело сфабрикованным и, не дожидаясь неминуемой тюрьмы, покинул Украину.

Против Порошенко в ГБР уже скопилось девять уголовных дел.