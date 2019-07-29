Семья арестованного в РФ Уилана будет добиваться от Конгресса США действий в его поддержку

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Родственники обвиняемого в РФ в шпионаже Пола Уилана намерены добиваться от Конгресса США действий в его поддержку. Об этом говорится в поступившем в ТАСС письме брата Пола Уилана Дэвида.

"Мы побывали в Вашингтоне <...> и провели встречи с сотрудниками аппарата Конгресса и с представителями некоторых ведомств, - сообщил Дэвид Уилан. - После того, как Конгресс возобновит работу после летних каникул, мы будем добиваться действий в поддержку Пола со стороны законодателей".

"Пол обращался с просьбами о помощи к правительствам США, Великобритании, Канады и Ирландии, - указывается в письме. - Он обращался с просьбой к президенту Трампу публично выступить в его поддержку. Пока на его просьбу не было ответа. Мы надеемся на то, что просьба Пола о помощи рассматривается в конфиденциальном порядке".

48-летний Уилан числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством комплектующих для автомобилей. Он имеет гражданства США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.