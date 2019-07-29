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Парламентские выборы на Украине - 2019

ЦИК принял подлинники протоколов с печатями у 198 окружкомов из 199 на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия страны должна объявить итоги выборов до 5 августа

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в понедельник приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную раду Украины у 198 окружных комиссий из 199. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"В понедельник комиссия приняла протокол с печатями по одномандатному избирательному округу №198. Таким образом ЦИК принял протоколы с печатями у 198 окружных избирательных комиссий из общего числа 199", - отмечается в сообщении.

ЦИК поручил подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования окружной избирательной комиссии № 79 с пометкой "уточненный" до 31 июля.

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось в воскресенье, 21 июля. ЦИК обязана объявить итоги выборов до 5 августа.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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