Коалиция во главе с США опасается появления новых террористов в лагерях беженцев в Сирии

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Новое поколение террористов может выйти из таких сирийских лагерей беженцев, как Аль-Холь, некоторые их жители поддерживают идеологию экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил заместитель командующего возглавляемой США международной антитеррористической коалиции генерал-майор Алекс Гринкевич в опубликованном в понедельник интервью журналу Foreign Policy.

Его попросили прокомментировать попавшую в интернет видеозапись, на которой беженцы из Аль-Холя приветствуют поднятый над лагерем флаг ИГ. "Для меня реальная опасность состоит в том, что это следующее поколение ИГ, которое программируется прямо там, в этих лагерях, - отметил генерал-майор. - Я считаю это наибольшим долгосрочным стратегическим риском для всей международной кампании против ИГ".

По словам Гринкевича, такие лагеря становятся очагами экстремистской идеологии в то время, как США планируют вывод своих войск из Сирии. "Итак, прямо сейчас есть район в Аль-Холе, значительное число жителей которого, я бы сказал, являются ярыми идеологами ИГ", - отметил Гринкевич. Он пояснил, что, как правило, среди возможных идеологов, которых в лагере насчитывается около 20 тыс. человек, очень много женщин с детьми. Генерал-майор также признал, что коалиция серьезно недооценила число бойцов группировки и их семей, оставшихся в долине реки Евфрат.

Он подчеркнул, что коалиция сотрудничает с ООН с целью разработать подход по решению проблемы экстремизма в лагерях беженцев. "Безусловно, это не военная задача, но это стратегический риск в мировом масштабе для коалиции", - подчеркнул Гринкевич, который призвал другие страны к репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии. Среди рассматриваемых решений - изоляция идеологов ИГ от остальных жителей лагерей и активизация программ по их реабилитации.