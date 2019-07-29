Президент Колумбии обвинил Мадуро в предоставлении убежища террористам и наркоторговцам

ТАСС, 30 июля. Президент Колумбии Иван Дуке в понедельник обвинил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в предоставлении убежища террористам и торговцам наркотиками. Соответствующее заявление он сделал во время своей поездки в Китай.

"Он [Николас Мадуро] принимал колумбийских террористов на протяжении многих лет. Это еще раз подтверждает, что Венесуэла является убежищем для террористов и торговцев наркотиками", - заявил Дуке, чьи слова приводит агентство EFE.

Колумбийский лидер также вновь подчеркнул, что на территории Боливарианской Республики скрываются представители леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО), борьбу с которой ведет Богота.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.