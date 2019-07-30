Сенаторы просят внести в проект оборонного бюджета США санкции против суверенного долга РФ

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса с просьбой включить санкции в отношении российского суверенного долга в обсуждаемый ими проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается в октябре. Об этом говорится в опубликованном в понедельник письме сенаторов.

Они предлагают включить в проект оборонного бюджета внесенный ими ранее в Конгресс законопроект под названием DETER Act (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act - закон "О защите выборов путем установления красных линий"). "Мы настоятельно призываем вас обеспечить внесение в итоговый документ [проект оборонного бюджета] положений, которые предотвратили бы будущие усилия иностранных правительств и иностранных деятелей по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такого рода вмешательство приведет к быстрым и серьезным последствиям", - отмечают сенаторы.

Москва неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.