СМИ: демонстранты в Гонконге нарушили работу метро

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 июля. /ТАСС/. Антиправительственные демонстрации в Гонконге во вторник нарушили работу метро, парализовав в утренний час пик движение поездов по оживленной зеленой ветке на полуострове Коулун.

Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

С Гонконга выдачи нет.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

На эту тему

Об этом сообщает местное телевидение.

Инцидент произошел на станции "Тяо Цзин Лин", которая служит пересадочным узлом для двух линий. Радикальные активисты заблокировали двери в поезде и нажимают кнопку вызова в вагонах. Это нарушило работу всей ветки.

Оператор железнодорожных сетей предложил пассажирам воспользоваться услугами наземного транспорта.

Это уже второй подобный инцидент за последние дни.