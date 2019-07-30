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Акции протеста в Гонконге

СМИ: демонстранты в Гонконге нарушили работу метро

Пассажирам предложили воспользоваться услугами наземного транспорта

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 июля. /ТАСС/. Антиправительственные демонстрации в Гонконге во вторник нарушили работу метро, парализовав в утренний час пик движение поездов по оживленной зеленой ветке на полуострове Коулун.

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Об этом сообщает местное телевидение.

Инцидент произошел на станции "Тяо Цзин Лин", которая служит пересадочным узлом для двух линий. Радикальные активисты заблокировали двери в поезде и нажимают кнопку вызова в вагонах. Это нарушило работу всей ветки.

Оператор железнодорожных сетей предложил пассажирам воспользоваться услугами наземного транспорта.

Это уже второй подобный инцидент за последние дни.

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