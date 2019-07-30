Трамп, Роухани, Мадуро и Зеленский планируют выступить на Генассамблее ООН

ООН, 30 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Лидеры 114 государств, а также более 80 глав правительств и министров иностранных дел поднимутся на трибуну Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с 24 по 30 сентября в ходе общеполитических прений высокого уровня.

Согласно имеющейся в распоряжении ТАСС предварительной программе мероприятия, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление на данный момент планируется на 28 сентября.

Среди стран, которые на 74-й сессии ГА будут представлены своими лидерами, в программе, в частности, значатся США, Иран, Венесуэла, Франция, Украина, Казахстан, Ливия, Южная Корея и Ирак.

В преддверии начала дебатов во вторник, 24 сентября, обращение к Генассамблее произнесет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Затем на трибуну поднимется председатель открывающейся 74-й сессии, бывший постпред Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде. Первым среди глав государств традиционно выступает Бразилия. Такой порядок закрепился в связи с тем, что на самой первой Генассамблее 1946 года вначале взял слово именно бразильский посол Луис Мартинс де Соуза Дантас. Вслед за бразильским лидером на трибуну поднимется лидер принимающей страны - Дональд Трамп.

В канцелярии генсека ООН отметили, что план выступлений - ориентировочный. К моменту начала общеполитической дискуссии в него могут быть внесены изменения.

Ключевые темы недели

Не исключено, что одной из интриг предстоящей недели высокого уровня станет вопрос о возможной встрече президента США и главы Ирана Хасана Роухани на фоне обострения отношений между двумя странами. Год назад иранские СМИ утверждали, что американский лидер якобы на протяжении двух лет добивается личного разговора со своим иранским коллегой. При этом недавно Роухани подчеркнул, что Иран не вступит в переговоры с США, которые будут навязываться ему силой.

Традиционно в ООН особое внимание будет обращено и к представителю КНДР. На фоне диалога США и КНДР ряд экспертов не исключал прибытия в Нью-Йорк северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако, согласно программе выступлений, страна будет представлена министром иностранных дел Ли Ён Хо. Он выступит в пятницу, 28 сентября.

Также примечательно, что в сентябре Россия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, что даст возможность Лаврову выступить в качестве "ведущего" на заседании Совбеза высокого уровня. В 2018 году председателем СБ ООН в сентябре были США, в связи с чем президент страны Дональд Трамп дважды руководил ходом заседания Совета. Как стало известно ТАСС, Россия также планирует провести в ходе недели высокого уровня две встречи СБ ООН, однако их темы еще не определены.

По инициативе генсека ООН в преддверии дебатов, 23 сентября, в ООН пройдет также Саммит по мерам в области изменения климата для мировых лидеров, членов правительств, финансовых кругов, представителей бизнеса и гражданского общества. Эта инициатива нацелена на поддержку усилий по осуществлению Парижского соглашения.