Власти Синьцзяна опровергли сообщения западных СМИ о "лагерях для уйгуров"

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Домыслы западных СМИ и представителей отдельных стран мира о том, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе Китая якобы существуют "исправительные лагеря" по подавлению национального меньшинства уйгуров, полностью не соответствуют действительности. Об этом заявил во вторник заместитель председателя СУАР Алкен Туниаз.

"Прежде всего хотелось бы вам разъяснить: утверждения о том, что в центрах обучения якобы подавляют множество уйгуров, следует считать опрометчивыми суждениями отдельных стран и СМИ, искажающих действительность. Это клевета, абсолютно не соответствующая реальным фактам", - отметил он на пресс-конференции.

Как уточнил в ходе брифинга заместитель секретаря парткома, председатель СУАР Шохрат Закир, подобные центры в регионе созданы для достижения трех целей: обучения населения Синьцзяна законам КНР, китайскому языку, воспитания в нем правильного осознания понятия свободы религии.

"Мы одновременно боремся с терроризмом и защищаем права человека, обеспечиваем стабильность и повышаем народное благосостояние", - подчеркнул Алкен Туниаз.

СУАР находится на северо-западе Китая и населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. Согласно официальным данным, там действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем. В конце 2018 года китайское правительство подтвердило, что в Синьцзяне функционируют центры образования и профессиональной подготовки, где проходят обучение лица, попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма.

В августе 2018 года представители управления ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в "исправительных лагерях" СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до миллиона уйгуров. Тему "нарушения прав человека" начали активно муссировать западные СМИ.