МВД Молдавии объявило в розыск лидера партии и депутата Шора

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. МВД Молдавии объявило в национальный и международный розыск бизнесмена и депутата Илана Шора.

"Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск подозреваемого Илана Шора. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции МВД", - говорится в сообщении ведомства, размещенном во вторник на его сайте.

Решение об объявлении Шора в розыск приняла на прошлой неделе Апелляционная палата города Кагул, которая рассматривает его дело. Судьи удовлетворили ходатайство прокурора Андрея Баешу и изменили ему меру пресечения с судебного контроля на арест.

Ранее прокуратура начала расследование незаконного пересечения границы Шором, который после смены власти в Молдавии в июне уехал из страны. До этого он был осужден на 7,5 лет тюрьмы по обвинению в банковском мошенничестве, но обжаловал приговор и до окончательного решения судей был помещен под судебный контроль. За незаконное пересечение границы ему грозит штраф, 200 часов общественных работ или тюремное заключение сроком до двух лет. Для того, чтобы возбудить против Шора новое уголовное дело, парламент должен снять с него депутатский иммунитет по запросу генпрокурора.

Шора, который является мужем российской певицы Жасмин, осудили в июне 2017 года по делу о выводе €1 млрд из трех молдавских банков, которые он контролировал - "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк". Скандал, который здесь назвали "кражей века", двумя годами ранее спровоцировал массовые акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

В том же 2015 году Шор стал фигурантом корупционного скандала - он явился с повинной и рассказал, что за благоприятствование своему бизнесу передал $250 млн бывшему премьер-министру Владимиру Филату. На основании его показаний Филата в 2016 году приговорили к девяти годам лишения свободы. Со своей стороны бывший премьер считает, что приговор связан с борьбой за власть внутри правящей коалиции. По словам Филата, за его арестом стоял бывший партнер по коалиции олигарх Владимир Плахотнюк.

Сам Шор обжаловал приговор и до окончательного решения судей был избран мэром города Оргеев, учредил партию своего имени, провел ее в парламент, став депутатом. Однако после разразившегося в июне политического кризиса и смены власти в Молдавии бизнесмен бежал за границу вместе с Плахотнюком.