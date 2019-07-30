Плахотнюк отказался от депутатского мандата в парламенте Молдавии

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Покинувший пост председателя Демократической партии Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк отказался от депутатского мандата. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.

"Я больше не хочу работать ни в одном государственном учреждении, и сегодня я сложил мандат депутата парламента", - написал политик. При этом он обвинил новые власти в давлении на оппозицию.

В начале июня поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей власть в стране Демпартии, сформировав новое правительство. Бывшие в оппозиции партии обвинили лидера демократов в узурпации власти в стране, после чего, как сообщил новый вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе, Плахотнюк бежал из страны. Сам олигарх разместил на своей страничке в Facebook сообщение, что покинул страну, "чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье".

Тем временем парламент Молдавии принял декларацию, в которой констатировал факт узурпации власти в стране. Со своей стороны Нэстасе потребовал от прокуратуры возбудить уголовные дела против Плахотнюка. В июне МВД России предъявило заочное обвинение Плахотнюку в организации преступного сообщества и контрабанде наркотиков. Правоохранительные органы РФ также подозревают Плахотнюка в финансовых махинациях и организации покушения на убийство.