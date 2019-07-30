СМИ: Израиль нанес в июле удары по двум лагерям проиранских сил в Ираке

ТАСС, 30 июля. Израиль расширяет географию ударов своих ВВС по базам проиранских сил не только в Сирии, но и в Ираке. Об этом сообщила во вторник общеарабская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники. По ее информации, израильские самолеты в июле дважды атаковали лагеря иракских шиитских формирований, где размещены склады с иранскими ракетами и оружием.

28 июля, в частности, налет был совершен на базу "Ашраф", расположенную в 40 км к северо-востоку от Багдада. По сведениям издания, в ходе атаки были уничтожены доставленные туда иранские баллистические ракеты и беспилотники.

19 июля ВВС Израиля нанесли удар по лагерю шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Салах-эд-Дин в момент, когда там находились бойцы "Хезболлах" и иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции. По данным Asharq Al-Awsat, этот объект атаковал израильский истребитель F-35.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в командовании ВС Ирака также сообщил об этом налете. По его информации, в результате удара по лагерю "Аш-Шухада" в районе Амирли под городом Туз-Хурмату среди шиитских ополченцев и иранских советников были погибшие и раненые. Их численность не указывалась.

В Сирии израильские ВВС 24 июля нанесли ракетные удары по высотам Телль-эль-Харра в южной провинции Дераа. В этом районе расположены позиции шиитских бойцов из поддерживаемых Ираном вооруженных формирований, воюющих на стороне сирийской армии.

Со стороны официальных источников в Израиле никаких комментариев по поводу последних операций ВВС в иракском и сирийском воздушном пространстве не последовало.