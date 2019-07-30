ЦИК Украины принял протоколы с печатями из всех 199 окружных комиссий на выборах в Раду

КИЕВ. 30 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во вторник приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную раду из 199 окружных избирательных комиссий. Об этом во вторник сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ЦИК.

"Сегодня последний избирательной округ номер 69 привез протоколы с мокрыми печатями", - сказали в Центризбиркоме.

В то же время ЦИК поручил уточнить итоги голосования на некоторых участках. "Центризбирком не может и не имеет права объявлять официальные результаты внеочередных парламентских выборов, пока не будут доработаны все протоколы ", - добавили в ЦИК.

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось в воскресенье, 21 июля. ЦИК обязан объявить итоги выборов до 5 августа.

В новость были внесены изменения (11:00 мск) - добавлены подробности.