Аваков назвал Порошенко лжецом в ответ на обвинения МВД в работе против него на выборах

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел (МВД) Украины Арсен Аваков назвал лжецом экс-президента страны Петра Порошенко, заявившего, что на внеочередных выборах в Верховную раду против него действовали сотрудники полиции.

"Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом, не работала против него, а работала на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину, - написал Аваков во вторник в Facebook. - Для него [Порошенко] лгать - как дышать".

По словам главы МВД, Порошенко довел страну до такого состояния, "что люди очень захотели поверить не ему, лжецу, а любому честному человеку". "Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014 году, он в этом виноват", - заявил Аваков. При этом министр уверен, что большинство позитивных событий в стране происходило в последние годы не благодаря Порошенко, а вопреки ему, сконцентрировавшемуся на посту главы государства на борьбе за власть и деньги. "Мне его не жаль. Жаль страну <...> А вот то, за что заслужил отвечать - пусть отвечает", - заявил Аваков.

Глава МВД также высказался в поддержку нового президента Владимира Зеленского, пожелав ему успехов.

Ранее Порошенко в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что на выборах против него "была работа полиции" и организованных групп. Экс-президент в последнее время неоднократно становился объектом критики со стороны политиков, в том числе из числа бывших соратников. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Порошенко задерживал процесс внедрения изменений и реформ на Украине.

По итогам состоявшихся 21 июля внеочередных выборов в Раду партия Порошенко "Европейская солидарность" набрала 8,1%. Она оказалась на четвертой строчке. С учетом мажоритарных кандидатов эта политическая сила будет представлена в новом парламенте 25 депутатами.