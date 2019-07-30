Председатель ЦИК Белоруссии предложила провести выборы в палаты парламента 7 и 17 ноября

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермрошина предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября 2019 года. Об этом она сообщила во вторник журналистам по итогам встречи с главой государства.

"Глава государства предложил доработать нам эти предложения, учесть мнение местных властей и до следующего понедельника, думаю, именно 5 августа начнется избирательная кампания, представить уже проекты указов с конкретными датами проведения выборов", - сказала Лидия Ермошина, слова которой приводит агентство БелТА.

По ее словам, Белоруссия будет без ограничений приглашать международных наблюдателей на выборы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики. "Глава государства сказал, что к нам будут приглашаться международные наблюдатели без ограничений. Тем не менее никто не будет прилагать каких-то особых усилий, чтобы увеличивать неограниченно их численность", - сказала Ермошина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что в ближайшее время власти определятся с конкретной датой проведения парламентских выборов, которые предлагают провести в ноябре этого года. В апреле, обращаясь с посланием к народу и парламенту, Лукашенко отметил, что президентские выборы в стране пройдут "в строгом соответствии с законом в установленные конституцией строки", то есть в 2020 году. Согласно информации на сайте ЦИК, выборы депутатов нижней палаты парламента должны пройти в Белоруссии не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы - не позднее 30 августа 2020 года.

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