Глава МИД Турции заявил, что покупка С-400 не влияет на отношения с НАТО

АНКАРА, 30 июля. /ТАСС/. Ситуация вокруг приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 не влияет на отношения Турции с НАТО. Об этом сказал во вторник министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в Таиланде в беседе с журналистами. Видео распространил турецкий МИД.

"У нас нет проблем с НАТО, вы можете взглянуть на заявления генсека и его заместителя относительно С-400 и других тем. Турция входит в первую пятерку стран, которые вносят существенный вклад в НАТО. Так что [тема о том, что у Турции и НАТО есть проблемы] не поднималась на саммитах НАТО. Этот вопрос скорее касается двусторонних отношений между Турцией и Соединенными Штатами", - отметил глава МИД.

Чавушоглу находится в Таиланде с визитом, где проходит министерское совещание АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Ранее турецкий министр встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, они обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

В сентябре 2017 года Россия объявила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.