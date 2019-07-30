СМИ: Южная Корея пригласила делегацию КНДР на годовщину смерти бывшего президента

ТАСС, 30 июля. Парламентарии Республики Корея передали представителям КНДР приглашение на мероприятие по случаю десятилетней годовщины смерти бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна. Как сообщает во вторник газета The Korea Herald, передача состоялась на полях конференции по вопросам мира и процветания Азиатско-Тихоокеанского региона в Маниле.

"Представитель КНДР заверил, что передаст наше послание своему руководству", - заявил участник южнокорейской делегации. Отмечается, что приглашение на предстоящее событие также получила Ким Ё Чжон, родная сестра лидера председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Ким Дэ Чжун возглавлял Республику Корея с 1998 по 2003 годы. В 2000 году он принял участие в первом межкорейском саммите, где встретился с бывшим на тот момент лидером КНДР Ким Чен Иром. Впоследствии экс-президент Ким получил Нобелевскую премию мира. Бывший глава государства умер в 2009 году.