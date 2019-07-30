Трамп призвал КНР не надеяться на победу демократов на следующих выборах президента США

ТАСС, 30 июля. Президент США Дональд Трамп предупредил руководство Китая, что оно не должно затягивать торговые переговоры с Вашингтоном в надежде на то, что на следующих президентских выборах в Америке победят демократы, готовые пойти на уступки Пекину. Соответствующее заявление лидер-республиканец опубликовал во вторник на своей странице в Twitter.

Трамп выразил недовольство тем, что Китай не выполняет свое обещание увеличить закупки в США сельскохозяйственной продукции в качестве жеста доброй воли для достижения соглашения с Соединенными Штатами об урегулировании спора в сфере торговли. "Моя команда ведет с ними [с китайской стороной] переговоры сейчас, но они все время изменяют сделку в конце концов в свою пользу", - посетовал американский президент.

"Возможно, они [китайцы] дожидаются наших выборов, чтобы увидеть, не получим ли мы одного из этих типов-демократов, таких как сонный Джо [Джозеф Байден]", - добавил Трамп. "Тогда они заключат прекрасную сделку, как в последние 30 лет, и продолжат обирать США, еще больше и еще лучше, чем раньше".

Трамп предупредил руководство Китая, что он уверен в своей победе на выборах президента США в 2020 году и что в случае его переизбрания его администрация займет гораздо более жесткую позицию на торговых переговорах с КНР.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й раунд прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.