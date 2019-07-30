В Раде считают, что новый русскоязычный канал за $2 млрд Украине не по карману

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар раскритиковала идею создания нового русскоязычного телеканала стоимостью $2 млрд.

"Из бюджета Украины надо выделить сумму, эквивалентную $2 млрд. Это четверть всего оборонного бюджета Украины, включая Нацполицию, погранцов и т. д.", - написала она во вторник в Facebook. Авторам идеи создания нового телеканала Сюмар посоветовала ставить "реалистичные задачи". "Минобороны не может долг за электроэнергию погасить. Такая реальность", - отметила парламентарий.

Вместе с тем Сюмар не отрицает саму идею когда-то в будущем создать "концептуальный канал для оккупированных территорий".

Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о планах по созданию международного русскоязычного телеканала, который поможет бороться за умы украинцев по всему миру, в том числе в Крыму и Донбассе.