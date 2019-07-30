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Трамп посетит Польшу с визитом с 31 августа по 2 сентября

Президент США примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве

ВАРШАВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 31 августа прибудет в Польшу с визитом. Об этом заявил во вторник Польскому агентству печати глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский.

"Президент США Дональд Трамп с вечера 31 августа до 2 сентября нанесет визит в Польшу. 1 сентября он примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве", - приводит агентство слова представителя Дуды.

По словам Щерского, детали визита опубликует Белый дом во вторник.

Теги
СШАПольшаДуда, АнджейТрамп, Дональд
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