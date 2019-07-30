{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Джонсон пообещал Варадкару не допустить появления на острове Ирландия жесткой границы

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переговорил во вторник со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром и пообещал ему не допустить после Brexit появления пограничной и таможенной инфраструктуры на британо-ирландской границе. Об этом сообщает канцелярия главы британского правительства.

"Он сказал, что при всех сценариях правительство будет твердо придерживаться своих обязательств по соблюдению Белфастского соглашения и никогда не допустит физических проверок или физической инфраструктуры на границе", - сказано в полученном ТАСС заявлении канцелярии.

Теги
ВеликобританияИрландияДжонсон, Борис
Трамп посетит Польшу с визитом с 31 августа по 2 сентября
Президент США примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве
Читать полностью