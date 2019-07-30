Джонсон пообещал Варадкару не допустить появления на острове Ирландия жесткой границы

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переговорил во вторник со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром и пообещал ему не допустить после Brexit появления пограничной и таможенной инфраструктуры на британо-ирландской границе. Об этом сообщает канцелярия главы британского правительства.

"Он сказал, что при всех сценариях правительство будет твердо придерживаться своих обязательств по соблюдению Белфастского соглашения и никогда не допустит физических проверок или физической инфраструктуры на границе", - сказано в полученном ТАСС заявлении канцелярии.