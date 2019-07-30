США ввели санкции против мэра города Дуррес

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции против мэра города Дуррес в Албании Вангьюша Дако, обвинив его в причастности к коррупции. Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь принял решение включить в санкционный список мэра албанского города Дурреса Вангьюша Дакою... за его причастность к серьезной коррупции", - говорится в документе. Пресс-служба отмечает также, что вместе с Дако в список были включены члены его семьи: супруга, сын и дочь. Ограничения предполагают запрет на въезд на территорию США.

Ранее местные СМИ обвиняли Дако, принадлежащего к правящей Социалистической партии Албании, в причастности к скупке голосов избирателей во время всеобщих выборов 2017 года и сотрудничестве с организованной преступностью.