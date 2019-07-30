В Молдавии утверждены новые члены Конституционного суда

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Высший совет магистратуры (ВСМ) Молдавии утвердил двух новых членов Конституционного суда (КС), который ранее в полном составе ушел в отставку на фоне политического скандала. Такое решение было принято на заседании во вторник.

"Назначаются судьями КС сроком на шесть лет Эдуард Абабей и Сергей Цуркан", - сообщил председатель ВСМ Виктор Мику.

Цуркан преподает в одном из университетов Молдавии, Абабей занимается адвокатской длительностью, в прошлом - судья. КС сотоит из шести судей, назначаемых пропорционально парламентом, правительством и ВСМ. Ранее от парламента туда были делегированы Николай Ешану и Владимир Гроссу. Остальных членов суда правительство планирует утвердить на следующей неделе.

В июне этого года КС в полном составе ушел в отставку, оказавшись в центре политического скандала после того, как контролировавшая прежде власть в стране Демократическая партия Молдовы отказалась признавать новое правительство и парламентскую коалицию, которую сформировали Партия социалистов Республики Молдова и блок Acum ("Сейчас"). Судьи признали новое правительство нелегитимным, потребовав от президента страны распустить парламент и объявить досрочные выборы. Изучив документы, эксперты Совета Европы по конституционному праву из Венецианской комиссии пришли к выводу, что КС не соблюдал ни свои собственные процедуры, ни принцип равенства сторон в ходе разбирательства.