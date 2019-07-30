В Белоруссии вынесли второй в этом году смертный приговор

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Коллегия по уголовным делам Витебского областного суда приговорила Виктора Павлова к исключительной мере наказания за убийство двух сестер-пенсионерок. Об этом во вторник сообщили в белорусском правозащитном центре "Весна".

Это второй смертный приговор, который вынесли в Белоруссии в 2019 году.

"Суд признал Павлова виновным в убийстве с собой жестокостью двух пожилых женщины и назначил ему исключительную меру наказания", - сообщили правозащитники. Гособвинитель 29 июля запросил для Павлова высшую меру наказания - расстрел. Прокурор отметил, что убийство совершено этим лицом уже не в первый раз и это является отягчающим фактором. Суд согласился с позицией гособвинителя как по сути обвинения, так и по мере наказания.

В своем последнем слове в суде обвиняемый заявил, что раскаивается и просил суд не выносить ему смертный приговор. Адвокат Павлова также убеждала суд не применять к нему исключительную меру и при вынесении приговора учесть его раскаяние и сотрудничество со следствием. Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в высшей инстанции.

Белоруссия остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Белоруссии было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

Последний раз мнение белорусов по поводу смертной казни массово изучалось на референдуме 1996 года, тогда против отмены смертной казни высказалось 80% населения.