Трамп заявил, что угроза войны с КНДР почти исчезла

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Угроза возникновения вооруженного конфликта между США и КНДР значительно сократилась за последние месяцы, однако перспективы урегулирования ядерной проблемы Пхеньяна пока остаются неясными. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая во вторник на вопросы журналистов в Белом доме.

"Мои отношения с [председателем Госсовета КНДР] Ким Чен Ыном очень хорошие. Уверен, вы это видели. Посмотрим, что произойдет. Не могу сказать, что случится. Но знаю одно: если бы [на президентских выборах в ноябре 2016 года] победила моя оппонент [Хиллари Клинтон], то сейчас была бы большая война [США] с Северной Кореей. А мы [в настоящее время] даже близко к этому не находимся", - сказал американский лидер.

Он представляет Республиканскую партию США. Хиллари Клинтон баллотировалась в президенты США от Демократической партии.

"Так что посмотрим, что произойдет", - отметил Трамп, комментируя нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове. "У меня с ним хорошие отношения. Мне он нравится, я ему нравлюсь", - подчеркнул глава американской администрации, имея в виду Ким Чен Ына. "Поглядим, что произойдет", - повторил Трамп.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Трамп и Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры рабочего уровня.