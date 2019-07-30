Госбюро расследований Украины возбудило против Порошенко 11 дел

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) расследует 11 дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом во вторник сообщил директор Бюро Роман Труба.

"Дела есть, их 11, и Петр Алексеевич [Порошенко] об этом хорошо знает", - написал он в своем Telegram-канале.

При этом Труба утверждает, что Порошенко в отношениях со следствием использует "странную тактику информационной защиты". "Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель <...> Говорит, что директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет - вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной - с требованием провести допрос здесь и сейчас. Говорит о "странных и глупых вопросах следователей" и утверждает, что дел в ГБР не существует. Что значит это упорное отрицание действительности?" - риторически прокомментировал поведение экс-главы государства Труба.

Он добавил, что даже в случае такого поведения дела против Порошенко никуда не исчезают. "Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять". Труба призвал общественность помочь в поиске материалов, которые могут иметь значение для следствия. "Все материалы, которые помогут следствию, прошу предоставить следователю в ГБР", - написал он.

Среди предъявленных Порошенко обвинений - государственная измена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, а также "факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается также киевского завода "Кузница на Рыбальском" - одного из крупнейших активов Порошенко, который, как сообщали СМИ, экс-глава государства фиктивно продал украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

25 июля Порошенко явился на допрос в ГБР, утверждая при этом, что ни он, ни его представители не получали никаких приглашений. Изначально его вызывали на допрос 17 июля, но тогда он так и не появился перед следователями, сославшись на необходимость присутствовать на заседании Европарламента в Страсбурге. Накануне сообщалось, что экс-президент отбыл с семьей на отдых в Турцию. Как долго он там будет находиться, неизвестно.