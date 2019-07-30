Неизвестные сорвали пресс-конференцию кандидатов в депутаты Рады

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Минимум трое сотрудников киевского офиса информационного агентства "Укринформ" пострадали во время беспорядков в помещении, где проходила пресс-конференция кандидатов одного из округов, которые баллотировались в депутаты Верховной рады. Об этом во вторник сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Нападение на национальное агентство "Укринформ"! Пострадали по меньшей мере трое сотрудников агентства", - сообщил Томиленко, назвав инцидент "чрезвычайной ситуацией". Он пояснил, что представители малоизвестной организации "Традиция и порядок" выломали двери в пресс-центр, избили сотрудников агентства, забросали собравшихся яйцами и сорвали само мероприятие".

Пресс-конференция была посвящена прошедшим на Украине 21 июля выборам в парламент, в частности, результатам в 50-м округе, расположенном в городе Покровск Донецкой области (находится на подконтрольной Киеву территории). В мероприятии принимали участие кандидаты Андрей Аксенов и Сергей Кошуков, которые заявили о возможных нарушениях в ходе избирательного процесса.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, в 50-м округе лидирует кандидат от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин, за него отдали голоса около 30,29% избирателей. Самовыдвиженец Аксенов отстает от Требушкина всего на 206 голосов - его поддержали 29,97% избирателей, Кошуков от "Европейской солидарности" (партия Петра Порошенко) занял пятое место с результатом 2,59%, его поддержали 1696 человек.

В ходе подготовки документации по результатам голосования наблюдатели заметили расхождения в протоколах соответствующей избирательной комиссии, общественность возмутилась и устроила акцию протеста. Для обеспечения правопорядка при подсчете голосов в Покровск 23 июля был отправлен вертолет с силовиками.