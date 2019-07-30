Джонсон: Евросоюз должен сам пойти на компромиссы, чтобы избежать жесткого Brexit

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что избежать жесткого Brexit можно лишь в том случае, если Европейский союз сам предложит компромиссные варианты с целью пересмотра ранее заключенного Лондоном и Брюсселем, а затем отвергнутого британским парламентом соглашения по условиям Brexit. Об этом глава британского правительства заявил во вторник во время поездки в Уэльс.

"Если они не могут пойти на компромисс, если они действительно не могут этого сделать, то тогда, несомненно, мы должны будем быть готовыми к выходу без сделки", - приводит слова Джонсона агентство Reuters. "Все зависит именно от ЕС, это должна быть инициатива с их стороны, если они хотят, чтобы мы это сделали", - добавил британский премьер.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона на премьерском посту Терезы Мэй.