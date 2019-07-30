Новая глава Еврокомиссии заявила о стремлении сбалансировать страны - члены ЕС

ЗАГРЕБ, 30 июля. /ТАСС/. Будущая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в качестве своей основной цели видит необходимость в сбалансировании государств-членов Европейского союза. С соответствующим заявлением она выступила во вторник по итогам переговоров с председателем правительства Хорватии Андреем Пленковичем.

"Моя политическая цель состоит в том, чтобы сбалансировать восток и запад, север и юг, меньшие и более крупные страны, - подчеркнула фон дер Ляйен. - Но это возможно только в том случае, если мы будем едиными, сильными и процветающими".

В качестве одних из приоритетных тем новая глава ЕК выделила для себя проблему демографии и вопросы инноваций и цифровизации. "Демографическое сокращение - это проблема, с которой сталкиваются многие страны, - обратила внимание Урсула фон дер Ляйен. - Но Европа является лидером, и мы можем проанализировать, как подойти к [решению] этой проблеме и извлечь выгоду".

В свою очередь Пленкович заметил, что он доволен тем, что в конечном итоге доверие было выражено именно фон дер Ляйен. "Поздравляем ее с презентацией программы и будущей реализацией всех устремлений", - отметил Пленкович, указав на превосходное сотрудничество с фон дер Ляйен в период ее работы на должности министра обороны немецкого правительства.

Новая глава Еврокомиссии прибыла в Загреб после визитов в Париж и Варшаву.