Представитель Гуайдо заявил, что Китай помогает властям Венесуэлы контролировать интернет

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо утверждает, что власти Китая помогают правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро контролировать интернет в стране, в том числе отключать доступ к нему при необходимости. Об этом он заявил во вторник, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

"Согласно информации, которая у нас имеется, они [Китай] оказывают техническую поддержку режиму Мадуро в том, что касается контроля за социальными медиа в Венесуэле и способов отключения доступа в интернет", - сказал он.

В июне Мадуро объявил о планах создания в Венесуэле сетей мобильной связи пятого поколения (5G), которые предполагается развивать в сотрудничестве с Китаем. По его словам, также при поддержке Пекина планируется запуск на орбиту венесуэльского спутника.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.