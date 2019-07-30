Власти Молдавии будут добиваться ареста имущества Плахотнюка за рубежом

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал ускорить расследование в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, покинувшего страну после ухода партии в оппозицию. Об этом Додон сообщил во вторник в ходе прямой линии, которая транслировалась в социальных сетях.

"В современном мире никуда не спрятаться, тем более когда есть слаженная работа американцев, европейцев и русских. Поэтому даже если кто-то покинул территорию Республики Молдова, то будут уголовные дела, будет объявлен международный розыск и можно достучатся до любого правительства. Это вопрос времени, но это нужно делать быстрее, потому что нужно арестовывать активы", - сказал Додон.

Он отметил, что перед новым главой прокуратуры стоит задача разоблачить коррупционеров, занимавших высокие посты.

В начале июня поддерживающая президента Партия социалистов Республики Молдова договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей власть в стране Демпартии, сформировав новое правительство. Демократы отказались уходить в оппозицию и через подконтрольный Конституционный суд объявили парламент и новый кабмин незаконными, однако поддержку новой власти оказали Россия, ЕС и США. Бывшие в оппозиции партии обвинили лидера демократов в узурпации власти в стране, после чего Плахотнюк бежал из Молдавии. Сам олигарх разместил на своей страничке в Facebook сообщение, что покинул страну, "чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье".

Тем временем парламент Молдавии принял декларацию, в которой констатировал факт узурпации власти в стране. В июне МВД России предъявило заочное обвинение Плахотнюку в организации преступного сообщества и контрабанде наркотиков. Правоохранительные органы РФ также подозревают Плахотнюка в финансовых махинациях и организации покушения на убийство.

Работа Генпрокуратуры

Додон заявил также, что громкие уголовные дела будут возбуждены в Молдавии после назначения исполняющим обязанности генерального прокурора страны Дмитрия Робу.

"Сегодня по предложению парламента я решил подписать указ о назначении новым и.о. генпрокурора Дмитрия Робу, который является достаточно компетентным человеком, несмотря на то, что он молодой. Думаю, что у нас в следующие недели будут открыты конкретные, громкие уголовные дела на людей, которые были у руководства и выполняли все эти преступные схемы, включая кражу миллиарда, включая узурпацию государственной власти, включая все схемы контрабанды и коррупции", - сказал Додон. Он не исключил, что "врио генпрокурора придет и в парламент, чтобы потребовать снятия иммунитета с некоторых депутатов".

Ранее Додон призвал парламент ускорить назначение нового главы Генпрокуратуры, которому, по его словам, предстоит одна из ключевых ролей в демонтаже системы, выстроенной олигархом Владимиром Плахотнюком, возглавлявшим бывшую правящую Демократическую партию. О том, что чиновники прежнего правительства Павла Филипа организовали крупномасштабные схемы контрабанды различных товаров из Молдавии в ЕС, Китай и другие страны, сообщил бывший руководитель "Почты Молдавии" Сергей Стати, который также руководил госпредприятием по обеспечению безопасности полетов MoldATSA. По его словам, контрабанда алкоголя, сигарет, анаболиков в ЕС осуществлялась через аэропорты и почтовые службы страны. Таким же способом переправлялся с Украины в Китай янтарь.

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