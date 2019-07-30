Совбез Турции заявил о решимости создать зону безопасности в Сирии

АНКАРА, 30 июля. /ТАСС/. Турция решительно настроена создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии. Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции.

"[В ходе заседания] было вновь заявлено о нашей решимости прилагать все возможные усилия для создания "мирного коридора" в рамках обеспечения безопасности нашей границы", - отмечается в коммюнике.

Совбез также сообщил, что "позиция Турции по Восточному Средиземноморью основана на стремлении обеспечить мир и стабильность в регионе, а также внести вклад в развитие регионального сотрудничества". "Турция продолжит придерживаться решительной и принципиальной позиции, которая направлена на защиту вытекающих из норм международного права законных интересов Турции и ТРСК [самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра] в Восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в Сирии. Тогда рассматривался вариант бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин планы не реализуются.

На прошлой неделе американская межведомственная делегация, которую возглавлял спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, провела с турецкими официальными лицами переговоры о создании зоны безопасности. Как сообщил 24 июля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара и Вашингтон по итогам контактов не смогли достичь соглашения. По словам Чавушоглу, "Турция не договорилась с США о том, какова будет глубина [предполагаемой] зоны безопасности, кто ее будет контролировать". Анкара настаивает на том, чтобы глубина буферной зоны была от 30 до 40 км.

На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что если в ходе переговоров с США не будет достигнут консенсус, то Турция будет вынуждена формировать зону безопасности в одиночку.

В новость были внесены изменения (22:50 мск) - добавлена информация по тексту.