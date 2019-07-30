Власти Калифорнии обязали Трампа для участия в праймериз в штате раскрыть данные о налогах

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Калифорнии предписали всем политикам, которые претендуют на пост президента США, перед участием в первичных выборах в данном штате раскрывать свои налоговые декларации. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении губернатора штата Гэвина Ньюсома.

Как он подчеркнул, в Калифорнии проживает "один из девяти американцев, имеющих право голоса". По мнению Ньюсома, на штате "лежат особые обязательства в том, что касается требований о предоставлении информации к кандидатам на пост президента и губернатора". Ведущие американские СМИ отмечают, что подписанный Ньюсомом закон направлен против президента США Дональда Трампа. Губернатор Калифорнии, являющийся демократом, ранее не раз выступал с критикой в адрес главы Белого дома.

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. В апреле Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Согласно новым требованиям, демократы и республиканцы, добивающиеся выдвижения кандидатами на пост президента от своей партии и планирующие участвовать в праймериз в Калифорнии, должны предоставить властям штата сведения о своих налоговых отчислениях за последние пять лет. Это должно быть сделано примерно за три месяца до данных первичных выборов. Такое же требование предъявляется претендентам на пост губернатора Калифорнии.

Новый закон, в частности, предписывает Трампу для участия в праймериз республиканцев в Калифорнии перед предстоящими в 2020 году президентскими выборами раскрыть данные о своих налогах. Вместе с тем действующему американскому лидеру для выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии, вероятнее всего, не потребуется победа на праймериз в Калифорнии. Его единственным соперником из числа республиканцев перед выборами 2020 года является сейчас бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Согласно результатам последних соцопросов, лишь 5-15% избирателей из числа республиканцев готовы поддержать Уэлда. Почти все остальные отдали бы свои голоса за Трампа.

Один из юристов президента США Джей Секулов уже распространил заявление, в котором отметил, что властям Калифорнии "будет дан ответ в суде". В настоящее время участники президентской гонки в США не обязаны раскрывать свои налоговые декларации. Как правило, они все равно это делают. Оппоненты Трампа, в частности, утверждали, что он отказывается раскрыть указанные сведения, поскольку они свидетельствуют о его неудачах в бизнесе.

Выборы в ноябре 2020 года

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года.

Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).