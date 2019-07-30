Британские истребители в Эстонии 28 июля сопроводили самолет ВКС России

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon, размещенные на военном аэродроме Эмари в Эстонии, были подняты в воздух 28 июля для сопровождения самолета Ил-76 ВКС РФ. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Минобороны Великобритании.

"Истребители Typhoon Королевских ВВС взлетели с базы Эмари в Эстонии в воскресенье, 28 июля, для перехвата российского военно-транспортного самолета Ил-76, следовавшего вблизи границы воздушного пространства Эстонии", - говорится в документе, в котором также подчеркнуто, что данная процедура является рутинной.

"Наши военнослужащие, размещенные в Эстонии и других странах мира, готовы отреагировать на любой сценарий. Мы продолжаем сохранять приверженность нашим обязательствам перед НАТО", - заявил новый британский министр обороны Бен Уоллес, слова которого приводит ведомство.

В апреле британские ВВС приступили к выполнению миссии НАТО по патрулированию эстонского воздушного пространства, сменив ВВС Германии. Ранее Минобороны Соединенного Королевства сообщало о том, что британские Typhoon взлетали с аэродрома Эмари 14 и 15 мая, а также 10, 14, 15 и 25 июня для идентификации и сопровождения самолетов ВКС РФ. В ведомстве подчеркивали, что реакция российских пилотов, по оценкам их британских коллег, была "профессиональной и спокойной".