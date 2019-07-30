Контактная группа обсудит дальнейшее разведение сил в Донбассе

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе должны продолжить в среду работу, начатую две недели назад, когда в преддверии парламентских выборов на Украине состоялось, по словам полпреда РФ Бориса Грызлова, одно из самых результативных заседаний. Тогда сторонам удалось согласовать введение режима прекращения огня, восстановление моста у Станицы Луганской, необходимость продолжить разведение сил и начать юридическую подготовку к обмену пленными.

Перемирие в зоне конфликта в Донбассе вступило в силу в полночь 21 июля. На переговорах контактной группы 17 июля его назвали бессрочным и впервые согласовали дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения перемирия, включающие запрещение любого ведения огня, а также ответственность за нарушение режима тишины.

Правда, полной тишины добиться пока не удалось. Ежедневно продолжают поступать сообщения о продолжающихся обстрелах. По данным Донецкой народной республики (ДНР), украинские подразделения продолжают накапливать боеприпасы вблизи линии соприкосновения.

Не добавляет доверия и проведение украинскими Вооруженными силами (ВСУ) боевых учений вблизи разделительной линии в зоне конфликта. Так, разведка ДНР уже после объявления перемирия сообщала о маневрах армии Украины вблизи Мариуполя, Волновахи, Курахово, Артемовска и Дзержинска. 28 июля о проведении масштабных учений штабов с практическим привлечением войск сообщили и представители ВСУ. В пресс-службе так называемой Операции объединенных сил проинформировали, что к маневрам были привлечены сухопутные и авиационные подразделения, отрабатывалось совершение марша танковыми подразделениями с последующим форсированием водной преграды.

Вместе с тем, наблюдатели ОБСЕ отметили с введением перемирия значительное снижение интенсивности огня в зоне конфликта. Так, по данным постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ после 21 июля зафиксировала сокращение нарушений режима тишины в Донбассе на 80%.

Продолжить разведение сил

При этом Лукашевич указал, что важным фактором обеспечения устойчивого соблюдения режима тишины является дальнейшее разведение сил и средств. "Осуществление этого процесса у Станицы Луганской способствовало снижению напряженности. Внутри данного участка миссия не фиксировала нарушений режима с момента начала разведения 26 июня. Вместе с тем в Петровском и Золотом ситуация остается тревожной", - добавил Лукашевич, призвав без промедления определить в контактной группе дату завершения разведения и на этих участках.

Грызлов, в свою очередь, подчеркивал, что сейчас для этого есть все возможности. "Это можно сделать достаточно быстро, поскольку условия и параметры разведения на этих участках были согласованы еще в 2016 году", - отметил он и предложил продолжить диалог Киева и Донбасса "о дальнейших участках разведения".

К созданию в Донбассе новых зон безопасности призвал Киев и спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. "Я думаю, чего можно было бы ожидать, - это дополнительных зон разведения сил и открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, например, в Золотом", - отметил он на брифинге в украинской столице, говоря о перспективах мирного процесса.

Ремонт моста в повестке дня

После создания зон безопасности на первый план выходят вопросы восстановления в этих районах жизненно важной инфраструктуры. К числу таких проблем относится и ремонт моста в Станице Луганской.

Как сообщала Дарья Олифер - пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы, на минской встрече 31 июля украинская сторона планирует проинформировать коллег по контактной группе о своих предложениях по этому вопросу. По словам Олифер, подготовка технического задания и согласование параметров плана - графика работ по ремонту моста завершены. Но работам "должно предшествовать разминирование прилегающих территорий", подчеркнула Олифер.

В необходимость разминирования упирается и вопрос открытия альтернативных пунктов пропуска на время проведения ремонта в Станице Луганской. В Луганской народной республике (ЛНР) сообщают о готовности развернуть пункт пропуска у населенного пункта Счастье, подчеркивая при этом необходимость проведения разминирования на подконтрольной Киеву территории в районе предполагаемого перехода.

Москва приветствует начавшийся диалог

В Москве приветствовали конструктивный характер последней минской встречи. "На последней встрече экспертов нормандского формата в Париже и в ходе заседания контактной группы в Минске появились подвижки, которые дают основания полагать, что здесь можно начать продвигаться вперед", - отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Кремле выразили надежду на продолжение этого позитивного тренда. "Мы высоко оцениваем те договоренности, которые были достигнуты в Минске, - сказал на следующий день после заседания контактной группы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Это очень важные решения. И мы надеемся, что эти договоренности будут подкреплены конкретными действиями по невозобновлению огня и по обеспечению действительно всеобъемлющего прекращения огня", - сказал он.

При этом президент РФ Владимир Путин на состоявшейся 18 июля встрече с главой политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком в очередной раз обратил внимание на необходимость диалога Киева с республиками Донбасса. "Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик", - сказал Путин. Он подчеркнул, что ни один конфликт в новейшей истории в мире не решался без прямых переговоров конфликтующих сторон. "Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимыми темпами и с нужным качеством", - добавил президент России.

На политическом треке без перемен

Вместе с тем, по ряду ключевых пунктов минских соглашений диалог между сторонами пока не сложился. В частности, на прошлом заседании в Минске, как и во времена экс-президента Петра Порошенко, не было согласия в политической подгруппе. Представитель Киева Роман Бессмертный, как сообщил представитель ЛНР Родин Мирошник, не только отказался от активного обсуждения повестки, но и заявил о необходимости пересмотра предложенной еще в 2015 году тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формулы урегулирования конфликта в Донбассе. Бессмертный, по словам Мирошника, заявил, что текст "формулы Штайнмайера", распространенный секретариатом ОБСЕ, несет не то содержание, которое в него вкладывал сам Штайнмайер". "При этом стоит заметить, что заявил об этом Бессмертный, а не Штайнмайер", - с иронией заметил Мирошник.

Тем временем на Украине подвели итоги состоявшихся 21 июля парламентских выборов. Убедительная победа президентской партии "Слуга народа", получившей поддержку 43,16% избирателей, дает этой политической силе большинство голосов в Верховной раде, необходимое для беспрепятственного принятия любых законопроектов, кроме тех, что связаны с изменением конституции. Теперь, как подчеркивают эксперты, у украинской власти не будет возможности ссылаться на недостаток полномочий и на националистический парламент, отказывающийся реализовывать минские соглашения.

Более того, Медведчук уже заявил о готовности его партии помочь президенту принять закон о статусе Донбасса. "Мы готовы оказать содействие президентской партии внести изменения в конституцию относительно особого статуса Донбасса", - сказал Медведчук на прошлой неделе в эфире канала "112 Украина". Он считает, что "Оппозиционная платформа - За жизнь", получившая на выборах поддержку 13,05% избирателей, вместе со "Слугой народа" могут внести изменения в конституцию, поскольку две будущие фракции в Раде вместе набирают почти 300 голосов, необходимых для конституционных изменений. "Если для "Слуги народа" будет приоритетом мирное урегулирование ситуации в Донбассе, мы готовы им помочь", - подчеркнул Медведчук.

Правда, реакция представителей "Слуги народа" на это предложение пока не обнадеживает. Кандидат в депутаты от партии Даниил Гетманцев в эфире украинского телеканала NewsOne поблагодарил "Оппозиционную платформу - За жизнь" за предложение о сотрудничестве, но подчеркнул, что взгляды двух политических сил по вопросам методов установления мира расходятся. "К миру нужно прийти, но не <...> той ценой, которую партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагала и предлагает сегодня", - сказал представитель "Слуги народа", комментируя заявление Медведчука.