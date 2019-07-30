В США заявили, что в курсе сообщений о запуске КНДР снарядов

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Власти США осведомлены о сообщениях о запуске с территории КНДР нескольких снарядов и продолжат следить за ситуацией. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Мы в курсе сообщений о запуске ракет из Северной Кореи, и мы будем продолжать следить за ситуацией", - сказал он.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи сообщило, что КНДР "произвела запуск нескольких неопознанных снарядов в среду утром". Запуск был произведен с полуострова Ходо на территории северокорейской провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье.

Комитет, как говорится в заявлении, "отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках".