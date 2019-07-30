Суд в США отклонил иск о "сговоре с Россией"

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Суд в США принял решение отклонить иск Национального комитета Демократической партии (НКДП), связанный с якобы имевшим место "вмешательством" России в президентские выборы 2016 года в США. Об этом говорится в документах окружного суда в нью-йоркском районе Манхэттен, опубликованных во вторник.

О чем говорится в расследовании Мюллера. Максимально короткий пересказ (всего 250 слов)

"Суд рассмотрел все аргументы, предоставленные сторонами. Некоторый объем аргументов имеет спорное содержание или не представляет ценности. По описанным выше причинам вторая поправленная жалоба НКДП отклоняется", - указывается в документе. Ранее с соответствующей просьбой в суд Нью-Йорка обратился адвокат Майкл Кэрвин, представляющий интересы предвыборного штаба Дональда Трампа.

20 апреля прошлого года НКДП подал иск, в котором в качестве ответчиков, в частности, указаны Российская Федерация, Главное управление (ГУ) Генштаба ВС РФ, президент Crocus Group Арас Агаларов, вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, а также Wikileaks, президент США Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп-младший, бывший глава избирательного штаба республиканцев Пол Манафорт, его деловой партнер Ричард Гейтс и бывший советник Трампа в его предвыборном штабе Джордж Пападопулос.

Истцы утверждали, что члены штаба Трампа сотрудничали с представителями РФ и WikiLeaks с целью подрыва избирательной кампании экс-кандидата Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. По версии демократов, с этой целью были взломаны компьютеры НКДП, а похищенная информация была обнародована. Это якобы помогло Трампу одержать победу на выборах, утверждали они.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.