США приветствуют решение Болгарии приобрести восемь истребителей F-16

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют решение болгарского правительства о приобретении восьми многоцелевых истребителей F-16 Block 70, а также сопутствующего оборудования к ним, рассчитывают на сотрудничество с Болгарией по этому проекту. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Соединенные Штаты приветствуют решение болгарского правительства о приобретении восьми многоцелевых истребителей F-16, боеприпасов и соответствующего оборудования к ним. Мы рассчитываем на сотрудничество с Болгарией по этому проекту и на укрепление нашего долгосрочного стратегического партнерства", - отметила дипломат.

По ее словам, США приветствуют усилия болгарских властей по "модернизации своих вооруженных сил путем приобретения этих высокоэффективных самолетов, обеспечивающие взаимодействие с НАТО".

Во вторник вступили в силу законы о ратификации договоров о покупке восьми истребителей F-16 Block 70 у американской компании Lockheed Martin, приобретении необходимого оборудования для них и актуализации государственного бюджета в связи с этой покупкой в Болгарии. Ожидается, что первые четыре истребителя будут доставлены в страну до конца 2023 года, а остальные - в начале 2024 года. Стоимость сделки составила $1,256 млрд, которые в ближайшее время должны быть выплачены.