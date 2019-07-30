В Токио заявили, что выпущенные КНДР снаряды не падали в японских территориальных водах

ТАСС, 31 июля. Снаряды, запущенные в среду утром КНДР, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что в настоящее время японское оборонное ведомство занимается сбором и анализом информации, связанной с новым северокорейским запуском. Подчеркивается, что никакого ущерба или прямого воздействия на национальную безопасность в результате запуска зафиксировано не было.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что КНДР "произвела запуск нескольких неопознанных снарядов". Запуск был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны.

Комитет, как говорится в заявлении, "отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках".