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Ситуация на Корейском полуострове
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В Токио заявили, что выпущенные КНДР снаряды не падали в японских территориальных водах

Японское оборонное ведомство занимается сбором и анализом информации, связанной с новым северокорейским запуском

ТАСС, 31 июля. Снаряды, запущенные в среду утром КНДР, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что в настоящее время японское оборонное ведомство занимается сбором и анализом информации, связанной с новым северокорейским запуском. Подчеркивается, что никакого ущерба или прямого воздействия на национальную безопасность в результате запуска зафиксировано не было.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что КНДР "произвела запуск нескольких неопознанных снарядов". Запуск был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны.

Комитет, как говорится в заявлении, "отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках".

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ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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