В Минобороны Японии выразили "крайнее сожаление" в связи с новым запуском КНДР

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Новый запуск КНДР может быть потенциальным нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН и заслуживает крайнего сожаления. Об этом в среду заявил министр обороны Японии Такэси Ивая.

"Если это были баллистические ракеты, то запуск является нарушением действующих резолюций ООН. И это заслуживает крайнего сожаления", - приводит его слова агентство Kyodo. Ранее в японском оборонном ведомстве отметили, что запущенные КНДР снаряды не достигли японских территориальных вод или исключительной экономической зоны страны в Японском море. Никакого ущерба или прямой угрозы для национальной безопасности Японии также зафиксировано не было.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что КНДР "в среду утром произвела запуск нескольких неопознанных снарядов". Запуск был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны. Комитет, как говорится в заявлении, "отслеживает ситуацию на предмет новых запусков и поддерживает состояние готовности в войсках".