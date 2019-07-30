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Ситуация на Корейском полуострове

ABC: в Вашингтоне считают, что Пхеньян осуществил запуск двух баллистических ракет

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что КНДР "произвела запуск нескольких неопознанных снарядов"

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Официальные лица США полагают, что КНДР в среду утром произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщил американский телеканал ABC.

Как он отмечает, эту информацию подтвердили два источника из числа сотрудников администрации США. В Пентагоне корреспонденту ТАСС в Вашингтоне отказались предоставить комментарии относительно данного запуска.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что КНДР "произвела запуск нескольких неопознанных снарядов".

Запуск был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
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