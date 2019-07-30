Трамп назвал важным событием решение суда США отклонить иск о "сговоре с Россией"

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал во вторник важным событием решение американского суда отклонить иск Национального комитета Демократической партии (НКДП), связанный с якобы "вмешательством" России в президентские выборы 2016 года в США. Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил в Twitter.

"Это действительно важное событие, учитывая, что речь идет об очень уважаемом судье, назначенном [бывшим] президентом [Биллом] Клинтоном. "Охота на ведьм" завершается!" - написал президент.

Сам Трамп неоднократно называл "охотой на ведьм" завершившееся расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года, а также отрицал все обвинения в сговоре с Москвой и ее влиянии на результаты выборов. Россия также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

20 апреля прошлого года НКДП подал иск, в котором в качестве ответчиков, в частности, указаны Российская Федерация, Главное управление (ГУ) Генштаба ВС РФ, президент Crocus Group Арас Агаларов, вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, а также Wikileaks, президент США Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп-младший, бывший глава избирательного штаба республиканцев Пол Манафорт, его деловой партнер Ричард Гейтс и бывший советник Трампа в его предвыборном штабе Джордж Пападопулос.

Истцы утверждали, что члены штаба Трампа сотрудничали с представителями РФ и WikiLeaks с целью подрыва избирательной кампании экс-кандидата Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. По версии демократов, с этой целью были взломаны компьютеры НКДП, а похищенная информация была обнародована. Это якобы помогло Трампу одержать победу на выборах, утверждали они.