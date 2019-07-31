В команде Зеленского считают необходимой приватизацию госбанков

ТАСС, 31 июля. Заместитель руководителя Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук считает необходимым приватизировать в первую очередь государственные банки, чтобы на рынок страны пришли крупнейшие зарубежные кредитные организации.

"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я бы хотел, чтобы на Украину пришли десять больших системных банков", - сказал он в интервью агентству Bloomberg, опубликованном во вторник.

По словам Гончарука, земельная реформа, проведение которой является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда, должна быть одобрена к концу года. "В [нашей] команде есть понимание, что она (реформа - прим. ТАСС) будет довольно трудной, если не провести ее в этом году", - пояснил чиновник.

Он уточнил, что в диалоге с Всемирным банком определится, будет ли иностранцам разрешено покупать землю на Украине и будут ли вводиться ограничения на размер продаваемых участков. Как утверждает Bloomberg, самая либеральная версия реформы может ускорить годовой рост украинского ВВП более чем на 3 п.п., а самая консервативная - на 0,5 п.п. "Мы ищем наименее болезненный, но наиболее эффективный вариант", - сказал Гончарук.

Правительство, как пишет Bloomberg, также намерено разблокировать продажу государственных активов, в том числе пакетов акций национальной железнодорожной компании "Укрзализныця" и "Укрпочты". Ранее о необходимости провести на Украине уже в 2019 году "большую приватизацию" заявлял новый президент страны Владимир Зеленский. В конце июля его представитель в кабинете министров Андрей Герус в интервью агентству РБК-Украина уточнил, что речь может идти о продаже Одесского припортового завода, "Объединенной горно-химической компании", "Электротяжмаша" и ряда других предприятий.

Гончарук также отметил понимание Зеленским необходимости предоставить Национальному банку Украины возможность проводить независимую денежно-кредитную политику. "Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации, продаже сельскохозяйственных земель, когда мы привлечем несколько крупных компаний к добыче природных ресурсов, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила поменялись", - заключил собеседник издания.