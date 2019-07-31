В Сеуле сообщили, что выпущенные КНДР ракеты пролетели 250 км

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. КНДР в среду осуществила запуск двух баллистических ракет, которые пролетели 250 км. Об этом, согласно японскому агентству Kyodo , заявил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

В то же время, по данным южнокорейского оборонного ведомства, запущенные Пхеньяном ракеты отличались от ракет, испытание которых КНДР проводила на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что новый ракетный пуск КНДР был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря.

25 июля КНДР запустила две ракеты малой дальности в восточном направлении - обе упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи считают, что одна из ракет тогда пролетела порядка 690 км, а другая - 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что испытанные ракеты могли быть новой северокорейской разработкой. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи объявило, что КНДР успешно провела испытание нового тактического вооружения, которое "стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи и военные учения".