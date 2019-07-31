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Выход США и России из ДРСМД
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США официально выйдут из ДРСМД 2 августа

Также вряд ли будет продлен Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, отметил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон
Белый дом AP Photo/Susan Walsh
Описание
Белый дом
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты официально выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу, 2 августа.

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Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на студенческой конференции консервативного фонда "Молодая Америка" в Вашингтоне.

"Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу [2 августа], когда Соединенные Штаты выйдут [из договора]", - подтвердил Болтон.

ДСНВ

Болтон также сообщил, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) вряд ли будет продлен, однако вашингтонская администрация пока не приняла никаких решений по этому поводу.

"Новый ДСНВ, ратифицированный в 2010 году, с самого начала имел недостатки. Он не охватывал тактическое ядерное оружие малой дальности и новые российские системы доставки. Он истекает в феврале 2021 года. Пока решение не принято, но он вряд ли будет продлен", - сказал Болтон.

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