Вопрос о применении технологий 5G от Huawei в Канаде решится после выборов

ОТТАВА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Канады примут решение о возможности использования в стране технологий китайской компании Huawei при предстоящем внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G) после проведения парламентских выборов, намеченных на 21 октября. Об этом во вторник сообщил канадский министр общественной безопасности и гражданской защиты Ральф Гудейл по итогам завершившейся в Лондоне встречи представителей спецслужб так называемого альянса Five Eyes, в который входят Канада, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия и США.

"На данном этапе <...> маловероятно, что это решение будет принято до выборов, - заявил он агентству Сanadian Press. - Думаю, что этот процесс займет больше времени". Он добавил, что в ходе встречи в Лондоне коллеги из Австралии и США "оказывали давление" на него, намекая, что выборы уже скоро, а Оттава до сих пор не определилась с этим решением.

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что решение по применению в Канаде технологий 5G компании Huawei будут принимать спецслужбы страны, которые должны определить, являются ли они безопасными для использования на канадской территории. Он также подчеркнул, что "это не будет политическим решением".

Летом прошлого года США ввели запрет на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Американские власти неоднократно утверждали, что эти фирмы тесно сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают в США, на устройства этих компаний могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка, также может вестись кража информации и ее подмена. В Huawei неоднократно отвергали подобные обвинения.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил Мэн Ваньчжоу под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали на своей территории двух канадских граждан, в том числе бывшего дипломата. Они обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Оттава настаивает на незаконности их задержания.